Более 50 человек разбились в ДТП в Рио-де-Жанейро

Крупное ДТП случилось накануне вечером в тоннеле в центре Рио-де-Жанейро. Пострадали более 50 человек, передает телеканал "360" со ссылкой на бразильские СМИ. Всех раненых доставили в больницы.
Причины аварии не сообщаются. По словам очевидцев, все произошло внезапно – транспортные средства столкнулись практически одновременно, пишет RT.
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