Есть пострадавшие: на севере Москвы пассажирский автобус влетел в отбойник

В Москве на Ленинградском шоссе произошло ДТП. Рейсовый автобус врезался в отбойник.
В результате чего случившегося восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Четверо из них доставлены в больницу. Виновником аварии называют водителя иномарки Chevrolet Cruz, который при перестроении не пропустил автобус, передает агентство “Москва” с ссылкой на пресс-службу АО “Мострансавто”.
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