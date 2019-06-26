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Авто

Российским водителям пригрозили лишением прав за нечитаемые номера

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Пленум Верховного суда принял постановление о наказаниях для российских водителей, которые умышленно закрывают номер автомобиля. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно статье 12, если водитель специально закрыл номер машины картоном, бумагой, листвой, грязью или снегом, ему могут назначить штраф в размере пяти тысяч рублей. Самое серьезное наказание для злостных нарушителей – лишение прав, подчеркивает телеканал "360".

При этом сотруднику ДПС придется доказать, что автомобилист закрыл номер умышленно. Он должен будет предоставить фотографию машины нарушителя. Одновременно сотрудник обязан зафиксировать метеоусловия, отмечает "Царьград".

В документе также рассматриваются санкции в отношении водителей, которые устанавливают ксеноновые лампы или выезжают на обочину. Кроме того, в нем уточняются нюансы в ситуации с освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения, сообщает RT.

Автор: Полина Крылова26 июня 2019, 11:48

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Спасибо тому, кто показал мне чудо-сайт ONTW︂I︂GG︂SY.︂CO︂M/XJT6KYL Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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