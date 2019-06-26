Российским водителям пригрозили лишением прав за нечитаемые номера

Пленум Верховного суда принял постановление о наказаниях для российских водителей, которые умышленно закрывают номер автомобиля. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно статье 12, если водитель специально закрыл номер машины картоном, бумагой, листвой, грязью или снегом, ему могут назначить штраф в размере пяти тысяч рублей. Самое серьезное наказание для злостных нарушителей – лишение прав, подчеркивает телеканал "360".
При этом сотруднику ДПС придется доказать, что автомобилист закрыл номер умышленно. Он должен будет предоставить фотографию машины нарушителя. Одновременно сотрудник обязан зафиксировать метеоусловия, отмечает "Царьград".
В документе также рассматриваются санкции в отношении водителей, которые устанавливают ксеноновые лампы или выезжают на обочину. Кроме того, в нем уточняются нюансы в ситуации с освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения, сообщает RT.
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