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Авто

КАМАЗ без тормозов смял маршрутку в Волгограде

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В Волгограде в страшном ДТП пострадали 16 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Об этом сообщает местный портал V1. 

По данным издания, на одной из улиц Советского района города КАМАЗ влетел в маршрутный микроавтобус 15С. По словам водителя грузовика, у машины отказали тормоза. Все пострадавшие, по предварительным данным – пассажиры микроавтобуса. По факту ДТП полиция уже начала проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

17 мая 2019, 21:31

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