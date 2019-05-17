КАМАЗ без тормозов смял маршрутку в Волгограде

В Волгограде в страшном ДТП пострадали 16 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Об этом сообщает местный портал V1.
По данным издания, на одной из улиц Советского района города КАМАЗ влетел в маршрутный микроавтобус 15С. По словам водителя грузовика, у машины отказали тормоза. Все пострадавшие, по предварительным данным – пассажиры микроавтобуса. По факту ДТП полиция уже начала проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Артист не отвечал на звонки и сообщения
Джон Бон Джови и его группа покоряют "Лужники"
Также в Москве может появиться музей певицы
Герцогиня Сассекская откровенно рассказала о причинах разрыва
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Сын влюбился в старуху
Мой мужчина меня бьет
Первый раз ударил
Ищите мужика по расчету
Гей скандал на канале Россия
Как найти свое место?
Бросил на 6 неделе беременности
Пухлые лучше худых
Бессонница. Как быть?
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Взять кредит на свадьбу
Жить вместе до брака
Не получаю удовлетворения
Разин достал уже
Прости, тутка.
Дочь ушла из дома
Хватит гадить в подъездах!!!
Сон
Отбирают квартиру
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Подруга замутила с моим бывшим
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Стас Садальский
Игра престолов!!!
Что подарить на годовщину свадьбы?