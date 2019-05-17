КАМАЗ без тормозов смял маршрутку в Волгограде

В Волгограде в страшном ДТП пострадали 16 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Об этом сообщает местный портал V1.

По данным издания, на одной из улиц Советского района города КАМАЗ влетел в маршрутный микроавтобус 15С. По словам водителя грузовика, у машины отказали тормоза. Все пострадавшие, по предварительным данным – пассажиры микроавтобуса. По факту ДТП полиция уже начала проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.