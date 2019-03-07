Запад в шоке от "лимузина Путина"
Автомобили российского бренда Aurus презентовали на автосалоне в Женеве 6 марта. Зарубежные эксперты оценили новинку отечественного автопрома очень высоко. "Лимузин Путина", с их точки зрения, ничем не уступает Rolls-Royce и Bentley.
Лимузин от Aurus, впервые был показан в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая 2018 года. Теперь российский лидер передвигается на этом автомобиле. Модель уже тогда получила высокие оценки экспертов и попала в пятерку лучших президентских авто мира.
"Эти роскошные автомобили российского производства стилистически напоминают Rolls-Royce", – приводит слова эксперта из США Ura.ru. Специалист признал, что салон современного российского лимузина достоин высших похвал. Кожаная обивка, а также акценты на металлических и деревянных деталях отделки салона, по мнению эксперта, "роскошны".
Aurus —рыночное название семейства автомобилей класса люкс, предназначенных для первых лиц государства. Помимо лимузина и седана, в него входят минивэн и внедорожник. Разработкой проекта под кодовым названием "Кортеж" занимается госинститут НАМИ. Ориентировочная цена машин под брендом Aurus – от 10 миллионов рублей.
Как отметили американские эксперты, автомобили марки Aurus высокотехнологичны. Они укомплектованы цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с широким экраном и двухэкранной системой для пассажиров, установленной на задних сиденьях. Главное же – каждый покупатель сможет все настроить сообразно личным предпочтениям.
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