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Авто

Лимузин Путина с открытым багажником вызвал переполох

Фото:kremlin.ru
Личная жизнь и окружение любого президента всегда вызывали особый интерес у граждан. На этот раз россияне обсуждают содержимое багажника лимузина Владимира Путина.
прочитано 3803 раза

В интернет попало видео с открытым багажником машины Aurus проекта "Кортеж" российского президента Владимира Путина. Пользователи Сети принялись обсуждать опубликованные кадры.

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Стоит отметить, что самого Путина запечатлеть не удалось. При этом автор ролика поймал момент, когда водители национального лидера открывают багажник, чтобы протереть машину.

На размещенном фрагменте видно, что в багажнике что-то лежит, передает Telegram-канале RIA_Kremlinpool. Однако разобрать, что именно там находится, не представляется возможным.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российские армия и флот будут усиливаться. Они должны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполняться за счет гибких и эффективных решений.

Россия не может оставить без внимания выход США из договора по ракетам средней и малой дальности. Глава государства заявил об этом, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил.  

21 ноября 2018, 09:00
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