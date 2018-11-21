Лимузин Путина с открытым багажником вызвал переполох
В интернет попало видео с открытым багажником машины Aurus проекта "Кортеж" российского президента Владимира Путина. Пользователи Сети принялись обсуждать опубликованные кадры.
Стоит отметить, что самого Путина запечатлеть не удалось. При этом автор ролика поймал момент, когда водители национального лидера открывают багажник, чтобы протереть машину.
На размещенном фрагменте видно, что в багажнике что-то лежит, передает Telegram-канале RIA_Kremlinpool. Однако разобрать, что именно там находится, не представляется возможным.
Ранее Владимир Путин сообщил, что российские армия и флот будут усиливаться. Они должны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполняться за счет гибких и эффективных решений.
Россия не может оставить без внимания выход США из договора по ракетам средней и малой дальности. Глава государства заявил об этом, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил.
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