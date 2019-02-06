Пенсионер спас автобус с умершим водителем от аварии

Водитель рейсового автобуса, курсирующего в городе Шелехов Иркутской области, потерял сознание за рулем. Один из пассажиров – вышедший на пенсию сотрудник МВД – смог быстро сориентироваться. Вместе с подоспевшими ему на помощь добровольцами он перехватил управление транспортом и смог избежать опрокидывания автобуса в кювет, передает "Царьград". Сообщается, что водитель погиб.
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