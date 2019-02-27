Пострадали трое: в Башкирии столкнулись две иномарки

На 135-м километре трассы Уфа – Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии при выезде на перекресток с второстепенной дороги Volkswagen Polo не уступил дорогу Skoda Octavia, передает портал ToDay News Ufa. В результате произошло столкновение, при котором пострадали три человека – водитель и пассажирка Volkswagen, а также пассажир Skoda. Подробности устанавливаются.
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