В Уфе пьяный водитель попал в ДТП

В минувшую среду, 11 декабря, в Уфе произошла серьезная авария. На Строительной улице столкнулись ВАЗ-2107 и Hyundai Accent.
По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля был пьян. В результате аварии он получил травмы. Женщина за рулем иномарки также пострадала. Подробности ДТП устанавливаются, сообщает ToDayNewsUfa.
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