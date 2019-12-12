Тест-драйв Land Rover Discovery: Универсальный во всем

Новый Land Rover Discovery уже был в наших руках, но тогда мы "гоняли" его по бездорожью, на этот раз мы решили проверить, на что он способен в дальних поездках.

Нынешний "Disco" принципиально отличается от своих предшественников нарочито мягкими линиями, прибавкой по всем габаритам, включая колесную базу, и лучшим коэффициентом аэродинамического сопротивления (всего 0,33). При этом дань традициям в виде "горба" на крыше и асимметричной двери багажника, безошибочно позволяет угадать род этого внедорожника.

Все внедорожные фишки новому Discovery достались от прежних поколений – это так сказать его ДНК. Ко всему прочему производитель добавил в новый Disco внедорожный круиз-контроль и систему Terrain Response 2 с автоматическим режимом регулирования подвески. Автомобиль построен на новой алюминиевой несущей структуре (рамы больше нет), имеющую много общего с Range Rover и Range Rover Sport. Это позволило ему скинуть почти полтонны массы – и, соответственно, выиграть в динамике и экономичности при тех же силовых агрегатах. Новая пневмоподвеска сохранила почти такую же геометрическую проходимость, несмотря на выросшую колесную базу, добавила 40 миллиметров к клиренсу, а максимальная глубина преодолеваемого брода теперь составляет аж 900 миллиметров.

Под капотом разместилась трехлитровая бензиновая "шестерка", выдающая 340 лошадиных сил и работающая в паре с 8-ми ступенчатым автоматом. Динамика отличная, разгон превосходный, но вот расход… Хотя, такой объем и мощность, как может быть иначе? Минимальный расход, который удалось получить на трассе, при движении на круизе был – около 12,5 литров, при скоростном режиме около 120 км/ч.

На дороге Land Rover Discovery стоит очень уверенно, есть небольшие крены и раскачки, но при его высоком центре тяжести – это нормально. Гора электронных помощников помогает во всем, это и адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе, знай себе только придерживай руль и показывай автомобилю что ты есть за рулем. На ровной дороге машина практически парит, причем на этот эффект работает еще и идеальная шумоизоляция.

Салон очень просторный, вариантов трансформаций довольно много и подстроиться под необходимое количество пассажиров и багажа проблем не составляет. Пневмоподвеска помогает и с погрузкой в багажник, опуская "корму" ниже, а дистанционное складывание сидений с мобильного приложения, позволяет заранее озаботится размещением крупногабаритных грузов.

Что касается отделки, то тут, без вопросов, премиум. Кожа везде где только можно было ее натянуть, натуральное дерево, алюминий – короче все то, что совсем не стыкуется с автомобилем для бездорожья. Из чего можно сделать вывод, что скорее всего это максимально универсальный автомобиль, прежде всего автомобиль для семьи, ведущей активный образ жизни, глава которой периодически выбирается "помесить грязь".

Land Rover Discovery – это дом на колесах. Увы, и цены на него сравнимы с недвижимостью. Собственно, такие автомобили берут люди, у которых уже есть квартира, дом, а может быть, и небольшая яхта, которую в теплое время года такой "Диско" и будет таскать – по-британски невозмутимо и с аристократическим комфортом.