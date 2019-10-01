Под Петербургом внедорожник насмерть задавил женщину. Трагедия произошла в городе Волосово.
Отмечается, что ДТП случилось на неосвещенном участке. По факту происшествия проводится проверка, пишет газета "Петербургский дневник".
Под Петербургом внедорожник насмерть задавил женщину. Трагедия произошла в городе Волосово.
Отмечается, что ДТП случилось на неосвещенном участке. По факту происшествия проводится проверка, пишет газета "Петербургский дневник".
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