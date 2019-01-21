На Камчатке пьяная автоледи насмерть сбила катавшуюся на ватрушке девушку

Вечером 20 января в 40 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе Камчатского края под колесами автомобиля Nissan Primera погибла 19-летняя девушка, передает телеканал "360". Юная жительница Камчатки каталась на ватрушке, которая была привязана к автомобилю Daihatsu Rugger. Отмечается, что машина была не зарегистрирована, а за рулем находился 29-летний мужчина без водительских прав.
На закруглении трассы трос соскочил с места крепления, и ватрушку вынесло на встречную полосу, где и произошло смертельное столкновение. За рулем Nissan Primera сидела 25-летняя девушка. В момент ДТП она находилась в состоянии алкогольного опьянения. После аварии автоледи попыталась скрыться, однако позже не справилась с управлением и съехала в кювет на 311-м километре трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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