КамАЗ на буксире протаранил легковушку

Вечером 11 декабря на 76-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе Башкирии КамАЗ, который на жесткой сцепке буксировал тягач Iveco, оказался на полосе для встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai Sonata, передает портал ToDay News Ufa. В результате аварии 37-летний водитель легковушки был доставлен в больницу. На месте работают экстренные службы. Подробности ДТП устанавливаются.