Мэра карельского города сбила машина

Камера наружного наблюдения, установленная на площади Ленина в городе Питкяранта в Карелии сняла на видео, как автомобиль на большой скорости сбивает главу городской администрации, передает Пятый канал. Мэра города – 57-летнюю Татьяну Юрченко – доставили в больницу с переломом руки и плеча и сотрясением головного мозга.
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