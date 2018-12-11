Мэра карельского города сбила машина

Камера наружного наблюдения, установленная на площади Ленина в городе Питкяранта в Карелии сняла на видео, как автомобиль на большой скорости сбивает главу городской администрации, передает Пятый канал. Мэра города – 57-летнюю Татьяну Юрченко – доставили в больницу с переломом руки и плеча и сотрясением головного мозга.