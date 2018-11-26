В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб

В Татарстане произошло смертельное ДТП с участием отечественного автомобиля. 21-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением.
В результате этого машину занесло, и она вылетела в кювет. Более того, во время ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности. От полученных травм водитель скончался по дороге в больницу, передает inkazan.ru.
Артистка уже выбрала имя для ребенка
Поклонники пришли в восторг от увиденного
Телеведущая показала, как нянчится с малышкой
Александра Жулина заинтриговала фанатов