Вылетевшая с дороги легковушка врезалась в дерево под Нижним Новгородом

18 ноября на 30-м километре трассы Линда – Городец в Нижегородской области автомобиль Chevrolet вылетел с дороги в кювет, где врезался в дерево, передает портал newsnn.ru. Машина получила серьезные механические повреждения. Водитель с травмами был доставлен в больницу. Мужчина утверждает, что причиной аварии стала обледенелая дорога. Накануне в области прошел ледяной дождь.
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