В Удмуртии водителя иномарки насмерть завалило бревнами из КамАЗа

Днем 13 ноября на восьмом километре дороги Вавож – Волипельга в Вавожском районе Удмуртии автомобиль ВАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил КамАЗ с грузом бревен в прицепе. Чтобы избежать столкновения водитель грузовика применил экстренное торможение, однако не справился с управлением и транспортное средство вместе с прицепом опрокинулось.
Бревна упали на остановившийся на обочине автомобиль Suzuki, передает ИА "Удмуртия". Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Пассажирка грузовика было доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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