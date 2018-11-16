Селянин специально задавил знакомого в поле под Волгоградом

Днем 15 ноября в поле, в двух километрах от хутора Шляховский, во Фроловском районе Волгоградской области между 46-летним местным жителем и его 39-летним знакомым произошел конфликт. После истощения запаса слов селянин сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21214 и сбил оппонента, передает портал novostivolgograda.ru. В результате тот получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка.
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