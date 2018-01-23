"Единая Россия" изменит ПДД в части перевозки детей-инвалидов

"Единая Россия" предложит ГАИ усовершенствовать правила дорожного движения для облегчения водителям перевозки детей-инвалидов. Делается это для того, чтобы сотрудники ДПС не штрафовали автолюбителей в спорных ситуациях.

Правила дорожного движения необходимо дополнить пунктом, где оговаривались бы правила перевозки детей-инвалидов, которые не могут воспользоваться автокреслом. Как заявил координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Сергей Бидонько, он сам отправит в ГИБДД соответствующее предложение.

Как сообщает сайт "Единой России", в Москве прошло совместное заседание комитетов Госдумы по транспорту и строительству, по охране здоровья и по государственному строительству и законодательству, которое было посвящено вопросу перевозки детей-инвалидов в автомобильном транспорте без специальных детских удерживающих устройств. По итогам встречи появились несколько важных идей.

"Необходимо дополнить один из пунктов ПДД положением о том, что в случае перевозки детей, которые по медицинским показаниям нуждаются в перевозке в лежачем положении, перевозка должна осуществляться с использованием ремней безопасности, предусмотренных конструкцией или иных устройств, позволяющих их зафиксировать и обеспечить безопасность", - сказал Бидонько. Кроме этого, необходимо составить список заболеваний, в соответствии с которым не нужно будет пристегиваться в автомобиле, а так же разработать специальные ремни для пристегивания лежащего человека, которого перевозят в салоне.

Сейчас правила не регламентируют случаи, когда требования о пристегивании или использовании специальных устройств невозможно выполнить по объективным причинам – например, если у ребенка-инвалида есть медицинские противопоказания для применения средств фиксации детей в транспорте. Из-за этого на дорогах возникают спорные ситуации, когда сотрудники ГАИ выписывают штрафы из-за нарушений правил перевозки детей.

В конце 2017 года житель Ульяновска Александр Кастолин перевозил своего сына с тяжелой формой ДЦП в больницу, установив в салоне микроавтобуса кровать. За это ему выписали штраф в три тысячи рублей. На справку о тяжелой болезни ребенка сотрудники ГАИ внимания не обратили.

Партийный проект "Безопасные дороги" направлен на выявление опасных маршрутов, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог. Координирует проект депутат Госдумы Сергей Бидонько, возглавляет его общественный совет член высшего совета "Единой России", вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.