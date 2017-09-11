Москву и область свяжут 16 новых автобусных маршрутов

Власти столицы планируют запустить 16 новых маршрутов в Подмосковье. Автобусы начнут курсировать в конце октября 2017 года. Все они будут оснащены системами кондиционирования и отопления салона, видеонаблюдения, информирования пассажиров.
Перевозкой займутся восемь частных компаний, сообщили на портале мэра Москвы. "Между столицей и областью уже работают 43 новых маршрута", – цитирует газета "Известия" руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
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