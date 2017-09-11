Гибель актера Пашинина в Донбассе Выборы-2017 Взрыв в центре Киева Главные события Москвы "Дом-2"

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В Подмосковье КамАЗ протаранил восемь машин

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Вечером 10 сентября на 65-м километре Минского шоссе случилась авария. КамАЗ выехал на встречную полосу и протаранил восемь автомобилей.

По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшего колеса. В результате ДТП пострадал один человек, передает Russia Today. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автор: Евгений Мышко11 сентября 2017, 07:55

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