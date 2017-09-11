В Подмосковье КамАЗ протаранил восемь машин

Вечером 10 сентября на 65-м километре Минского шоссе случилась авария. КамАЗ выехал на встречную полосу и протаранил восемь автомобилей.
По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшего колеса. В результате ДТП пострадал один человек, передает Russia Today. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Песни примадонны глубоко его травмировали
Оперная дива разочаровалась в своих детях
Записью певец поделился на своей странице в Instagram
Подписчики заявили, что теперь певица выглядит как бабушка