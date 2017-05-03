Центр Москвы закроют для автомобилистов

В связи с проведением репетиции Парада Победы 3 мая будет перекрыто движение транспорта в центре Москвы. Ограничения начнут действовать с 17:00, передает РИА ФАН. Для автомобилистов закроют 20 столичных улиц, в том числе Тверскую и Кремлевскую набережную.