Звезду "Каменской" поймали на встречке в Москве

Российская актриса Оксана Мысина попалась на нарушении правил дорожного движения. Звезда сериала "Каменская" выехала на встречную полосу в центре Москвы.
Мысина ехала от 2-й Тверской-Ямской и повернула на улицу с односторонним движением, не заметив знак "Въезд запрещен". На артистку составили протокол об административном нарушении, ей грозит крупный штраф или лишение прав. Актриса признала вину, передает Life.ru.
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