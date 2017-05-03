Звезду "Каменской" поймали на встречке в Москве

Российская актриса Оксана Мысина попалась на нарушении правил дорожного движения. Звезда сериала "Каменская" выехала на встречную полосу в центре Москвы.

Мысина ехала от 2-й Тверской-Ямской и повернула на улицу с односторонним движением, не заметив знак "Въезд запрещен". На артистку составили протокол об административном нарушении, ей грозит крупный штраф или лишение прав. Актриса признала вину, передает Life.ru.