На МКАД такси протаранило грузовик

В Москве в ночь на 3 мая произошло крупное ДТП. На 54-м километре МКАД в районе Можайского шоссе такси протаранило грузовик. В результате происшествия погибли три человека.

Очевидцы запечатлели на видео последствия аварии. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители, передает РЕН ТВ.