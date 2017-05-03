На МКАД такси протаранило грузовик

В Москве в ночь на 3 мая произошло крупное ДТП. На 54-м километре МКАД в районе Можайского шоссе такси протаранило грузовик. В результате происшествия погибли три человека.
Очевидцы запечатлели на видео последствия аварии. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители, передает РЕН ТВ.
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