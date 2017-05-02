На юге Москвы иномарка сбила женщину с ребенком в коляске

На юге столицы автомобиль Ford Focus сбил женщину с коляской, в которой находился маленький ребенок. Инцидент произошел у дома номер 2 по Судостроительной улице, передает ТАСС.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
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