На юге Москвы иномарка сбила женщину с ребенком в коляске

На юге столицы автомобиль Ford Focus сбил женщину с коляской, в которой находился маленький ребенок. Инцидент произошел у дома номер 2 по Судостроительной улице, передает ТАСС.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.