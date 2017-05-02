В России хотят установить минимальную цену на обучение в автошколе

Федеральная антимонопольная служба России получила предложение установить минимальную цену на обучение вождению. С такой инициативой выступила Межрегиональная ассоциация автошкол.

Эксперты подсчитали, что стоимость курсов по подготовке водителей категории B в Москве не может быть ниже 46 тысяч рублей, передает "Коммерсантъ". В ведомстве пока не отреагировали на предложение.