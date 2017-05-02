В Москве загорелся троллейбус с пассажирами

На Севастопольском проспекте в Москве утром 2 мая загорелся троллейбус. Внутри транспортного средства находились десятки человек.

Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, передает РИА ФАН. Судя по опубликованным в Сети кадрам, транспортное средство полностью выгорело.