В Москве загорелся троллейбус с пассажирами

На Севастопольском проспекте в Москве утром 2 мая загорелся троллейбус. Внутри транспортного средства находились десятки человек.
Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, передает РИА ФАН. Судя по опубликованным в Сети кадрам, транспортное средство полностью выгорело.
Водителя осмотрел наряд скорой помощи, медицинская помощь не требуется.В результате происшествия пострадавших нет,движение без задержек.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2017 г.
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