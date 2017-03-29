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Авто

Бегавшего по дороге школьника сбил джип

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Внедорожник сбил школьника в подмосковных Электроуглях. ДТП было зафиксировано камерами наружного наблюдения. Видео опубликовал телеканал "360".

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, причем наискосок, а в какой-то момент – даже вдоль полосы для движения транспорта. Затем он остановился на краю проезжей части, ринулся на противоположную сторону и оказался под колесами. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

29 марта 2017, 09:21

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