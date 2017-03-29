Бегавшего по дороге школьника сбил джип

Внедорожник сбил школьника в подмосковных Электроуглях. ДТП было зафиксировано камерами наружного наблюдения. Видео опубликовал телеканал "360".
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, причем наискосок, а в какой-то момент – даже вдоль полосы для движения транспорта. Затем он остановился на краю проезжей части, ринулся на противоположную сторону и оказался под колесами. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.
Семейный конфуз обнародовала фигуристка Татьяна Навка
Ведущая скандально известного телешоу "Дом-2" не удержалась на ногах
Поклонники буквально не узнали российского секс-символа
Популярного исполнителя не узнали даже поклонники