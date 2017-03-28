В Подмосковье самосвал протаранил легковушку
Происшествие запечатлели камеры наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как самосвал на большой скорости буквально сносит автомобиль "Жигули".
Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, передает Life.ru. Обстоятельства аварии уточняются.
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