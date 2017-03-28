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Авто

В Подмосковье самосвал протаранил легковушку

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
На Московском большом кольце произошла страшная авария. Водитель грузовика протаранил легковой автомобиль, в результате чего последний был фактически впечатан в эвакуатор.
прочитано 1681 раз

Происшествие запечатлели камеры наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как самосвал на большой скорости буквально сносит автомобиль "Жигули".

Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, передает Life.ru. Обстоятельства аварии уточняются.

Автор: Евгений Мышко28 марта 2017, 08:54

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