На юге Москвы иномарка врезалась в автобус и сбила женщину

На улице Подольских курсантов на юге Москвы водитель иномарки устроил серию ДТП. Сначала автомобиль врезался в автобус, а после этого сбил женщину.
"Гражданка получила травмы, ее доставили в больницу", – сообщили агентству городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Два бандита поставила на уши всю советскую милицию
Оперная дива Мария Максакова отказалась общаться со своей мамой
В Киеве прощаются с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым
Девушку зовут Мария и она моложе режиссера