На юге Москвы BMW X5 протаранил киоск и загорелся (видео)

В столице водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением, перелетел через бордюр и врезался в киоск. После аварии машина загорелась, передает Life.ru.

Инцидент произошел на Большой Тульской улице, на выезде с парковки у торгового центра "Ереван Плаза". Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.