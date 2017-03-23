В Москве при падении автомобиля в болото погиб водитель

На северо-западе Москвы грузовик столкнулся с легковушкой: от удара автомобиль отбросило в болото. Авария произошла на Ленинградском шоссе, передает "360 Подмосковье".
В результате ДТП погиб водитель легковой машины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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