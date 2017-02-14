Мужчина сжег машину бывшей жены на День святого Валентина

Житель Орехово-Зуева в Московской области Владимир Крюковских решил выразить неприязнь к бывшей супруге уничтожением ее машины. Для поджога он нанял за 30 тысяч рублей своего знакомого, Олега Соловьева. Тот осуществил задуманное в День святого Валентина, передает "Газета.ru". Наказание не заставило себя долго ждать. "С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд счел возможным назначить обоим подсудимым наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком", – говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.