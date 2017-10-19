Тверскую улицу на три дня закроют для автомобилей

В Москве Тверская улица на три дня станет пешеходной. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Улицу перекроют для автомобилистов на время празднования Нового года – 31 декабря, а также 1 и 2 января. В эти дни для прохожих на Тверской организуют театральную программу, передает агентство городских новостей "Москва".