Тверскую улицу на три дня закроют для автомобилей

В Москве Тверская улица на три дня станет пешеходной. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Улицу перекроют для автомобилистов на время празднования Нового года – 31 декабря, а также 1 и 2 января. В эти дни для прохожих на Тверской организуют театральную программу, передает агентство городских новостей "Москва".
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