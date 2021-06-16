Путин высказался о доверии к США словами Толстого

Президент России Владимир Путин метко и одновременно поэтично охарактеризовал уровень доверия между Москвой и Вашингтоном.

Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом стала одним из самых заметных и ожидаемых событий на международной арене. Станет ли это началам нового этапа в российско-американских отношениях покажет время. Пока стороны оценивают итоги переговоров с осторожностью.

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Владимир Путин вспомнил слова Льва Толстого, передает Пятый канал. Тот говорил, что в жизни не существует полногценного счастья. Человеку доступны только предвестники этого чувства, зарницы. Можно применить эту метафору и к уровню доверия между Россией и США. "Мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", – заметил российский лидер.