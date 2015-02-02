Трагедия в Одессе

МВД признали причастным к бойне в Одессе

Международная консультативная группа по Украине при Совете Европы проанализировала расследование трагических событий в мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, проведенное украинской стороной. Эксперты остались недовольны проделанной работой, а также заметили, что к случившейся бойне причастно Министерство внутренних дел страны, в связи с чем оно принимать участие в установлении всех обстоятельств произошедшего не должно. Украинские власти, пришедшие после государственного переворота, взяли на себя обязательства расследовать произошедшую в мае 2014 года в Одессе бойню, однако никаких результатов они так и не добились.