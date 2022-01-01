Трагедия в Одессе

Совет Европы не удовлетворен украинским расследованием трагических событий в Доме профсоюзов в мае 2014 года
В столице Германии прошла презентация документального фильма "Горящие сердца" о событиях 2 мая
Новый губернатор Одесской области назвал экзаменом сожжение людей в Доме профсоюзов 2 мая
Европарламент потребовал, чтобы Украина занялась этим и другими резонансными преступлениями
Акция памяти "Одесса. Окаянные дни" прошла у здания посольства Украины в российской столице
Участники потребовали от властей Украины расследования убийств в Доме профсоюзов
В разных городах Европы люди собрались почтить память одесситов, невинно убиенных 2 мая
Следователи сделали вывод, что в пожаре в Доме профсоюзов и гибели людей виноват ветер
В Старом свете состоялась традиционная международная акция памяти погибших от рук националистов в Одессе
В городе прошла акция памяти погибших в Доме профсоюзов, в котором были заживо сожжены десятки людей