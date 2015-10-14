Нобелевские лауреаты

Самые скандальные победители Премии мира

Многие эксперты отмечают, что Нобелевская премия мира стала самой политизированной наградой, и эта позиция находит свое подтверждение практически каждый год. Дни.Ру собрали самых скандальных, неоднозначных и обсуждаемых лауреатов. Эксперты считают, что Альфред Нобель, который и учредил Премию мира, всерьез опасался, что она может стать не наградой тем, кто больше и лучше всех потрудился для укрепления братства между народами, для того, чтобы распустить или сократить действующие армии, или тому, кто способствовал проведению мирных переговоров, как говорится в его завещании, а инструментом политического влияния.