Нобелевские лауреаты

В тройке самых титулованных государств прочно обосновались США, Великобритания и Германия
Нобелевская премия мира, по признанию многих аналитиков, стала самой политизированной наградой
"Нобелевку" получил Квартет национального диалога в Тунисе, сумевший обойти Папу Римского и Ангелу Меркель
По мнению букмекеров, российское СМИ является одним из фаворитов на получение Премии мира
Белорусская писательница была самой вероятной претенденткой на победу, по мнению букмекеров
Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2015 году стали Томас Линдал, Пол Мондрих и Азиз Санкар
Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2015 году стали Такааки Кадзита и Артур Макдональд
Наград удостоились авторы новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии
Ученик петербургской школы Данила Фиалковский получил в США престижную награду в области математики
Высшая научная награда за открытие ДНК ушла с молотка в Нью-Йорке за 4,8 миллиона долларов