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Нобелевские лауреаты

Россия среди лидеров в рейтинге "Нобеля"

Россия в топ-7 рейтинга "Нобеля"
По итогам вручения 114-й Нобелевской премии был составлен рейтинг стран, которые чаще всего получали эту престижную награду. Россия занимает почетное шестое место в списке – ученые и общественные деятели, работающие на территории страны, 25 раз становились лауреатами "Нобелевки". После подведения итогов 114-й Нобелевской недели вновь был подсчитан рейтинг самых титулованных стран.

Самые скандальные победители Премии мира

Скандальные победители Премии мира
Многие эксперты отмечают, что Нобелевская премия мира стала самой политизированной наградой, и эта позиция находит свое подтверждение практически каждый год. Дни.Ру собрали самых скандальных, неоднозначных и обсуждаемых лауреатов. Эксперты считают, что Альфред Нобель, который и учредил Премию мира, всерьез опасался, что она может стать не наградой тем, кто больше и лучше всех потрудился для укрепления братства между народами, для того, чтобы распустить или сократить действующие армии, или тому, кто способствовал проведению мирных переговоров, как говорится в его завещании, а инструментом политического влияния.

Премию мира дали за революцию в Тунисе

Премию мира дали за революцию
Самую престижную награду в области правозащиты – Нобелевскую премию мира – вручили Квартету национального диалога в Тунисе за решающий вклад в построение демократии в результате "жасминовой" революции 2011 года. Организация не участвовала в беспорядках: она занималась сохранением достижений прошедшей революции. В Осло состоялось вручение самой престижной награды в мире для правозащитников и общественных деятелей – Нобелевской премии мира.

"Новая газета" претендует на "Нобелевку"

"Новая газета" претендует на "Нобеля"
Российская "Новая газета" оказалась в числе фаворитов на получение Премии мира. Обладателя награды назовут в Осло 9 октября. Букмекеры назвали российскую "Новую газету" одним из наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию мира.

"Нобелевку" по литературе дали Алексиевич

Алексиевич дали "Нобелевку"
В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии – 2015 по литературе. Победу одержала 67-летняя белорусская писательница Светлана Алексиевич. Лауреата премии этого года назвала секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Новое открытие химиков поможет лечить рак

Новое открытие химиков поможет лечить рак
Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2015 году стали Томас Линдал, Пол Мондрих и Азиз Санкар. Почетную награду они получили за открытие эксцизионной репарации ДНК, а также за механизм, который клетки используют для восстановления. Как сообщила Королевская шведская академия наук, отвечающая за присуждение награды, в этом году Нобелевская премия по химии вручена за исследование восстановления поврежденной ДНК.

"Нобеля" по физике дали за массу нейтрино

"Нобеля" по физике дали за массу нейтрино
Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2015 году стали Такааки Кадзита из Университета Токио и Артур Макдональд из Университета Куинс за открытие нейтринных осцилляций, доказывающих, что у этих частиц есть масса. Нейтринные осцилляции – превращения нейтрино одного вида (электронного, мюонного или таонного) в нейтрино другого вида или в антинейтрино.

"Нобеля" по медицине дали за лечение паразитов

"Нобеля" дали за лечение паразитов
Нобелевскую премию по медицине дали за лечение паразитарных инфекций. Лауреатами стали ученые Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура и Ту Юю. Ежегодная Нобелевская неделя открылась в Стокгольме.

Школьник из России получил малую "Нобелевку"

Школьнику дали малую "Нобелевку"
Ученик петербургской школы Данила Фиалковский получил престижную награду в области математики, которую называют малой Нобелевской премией. Старшеклассник вышел в финал конкурса научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF, проходившего в США. Ученик петербургской школы № 564 Данила Фиалковский получил престижную награду Grand Award в финале Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF, который прошел в Питтсбурге (США).

Нобелевскую медаль продали за $5 млн

В США продали нобелевскую медаль
Нобелевская медаль американского ученого Джеймса Уотсона, считающегося одним из первооткрывателей ДНК, продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке. Покупателю высшая научная награда обошлась в 4,757 миллиона долларов. Эксперты аукционного дома оценили медаль, принадлежавшую одному из величайших ученых, в 2,5–3,5 миллиона долларов.

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