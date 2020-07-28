Ученые предупредили о приближении большого астероида к Земле

Представители NASA сообщили о приближении к Земле большого астероида. Его размер составляет 190 метров в диаметре.
По данным астрономов, небесное тело 2009 PQ1 максимально сблизится с планетой 5 августа. Оно пролетит на расстоянии 3,2 миллиона километров от Земли на скорости 13,4 метра в секунду. Специалисты добавили, что астероид принадлежит к группе Аполлона, чья орбита пересекается с земной.
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