Китайские разработчики нашли способ взломать любой iPhone

Китайская команда разработчиков Pangu обнаружила уязвимость процессоров iPhone и планшетов iPad, которая позволяет взломать устройства. Для этого нужен лишь физический доступ к аппарату.
Процессор, в котором нашли "брешь", используется для хранения паролей и биометрических данных. С помощью специальной программы специалисты обошли его защиту и получили возможность вводить пароль неограниченное количество раз, пока не будет подобран верный.
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