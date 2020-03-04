Можно вляпаться: пользователей WhatsApp предупредили о серьезной угрозе

Спецслужбы могут отслеживать тех, кто критикует власть и
ходит на акции протеста, заявил
Джейк Дэвис. На сегодняшний день он считается одним
из лучших специалистов по кибербезопасности.
По его словам, спецслужбы получают данные о контактах и группах пользователя, даже если он в них уже не состоит. Собрать информацию можно со всех смартфонов, на которых использовалась сим-карта, предупредил Дэвис. Велика вероятность того, что мессенджер передает данные органам, полагает бывший хакер.
Он предупредил о риске быть добавленным в сомнительные чаты, что в глазах государства связывает человека с неугодными личностями. "Вы навсегда будете связаны с ней и участниками внутри нее", – цитирует эксперта "Царьград".
Об опасности WhatsApp сообщил и создатель соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров. При смене телефона пользователи оставляют в облачном хранилище резервные копии данных, которые не шифруются. По мнению Дурова, угрозу несут бэкдоры. Это дефекты алгоритма, которые разработчики оставляют в коде специально, чтобы спецслужбы имели доступ к личным сведениям.Ранее "Дни.ру" писали о новом способе мошенничества в WhatsApp. Злоумышленники отправляли пользователям мессенджера сообщения от имени спортивного бренда Adidas.
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