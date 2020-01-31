Личные данные под угрозой? Эксперт раскрыл опасность WhatsApp

Основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров рассказал об опасности использования мессенджера WhatsApp. По его словам, при смене телефона пользователи оставляют в облачном хранилище резервные копии данных, которые не шифруются, передает Life.
Дуров добавил, что угрозу для информации, содержащейся в переписке, представляют бэкдоры. Это дефекты алгоритма, которые специально встраивают разработчики, чтобы у спецслужб был доступ к личным данным, сообщает телеканал "360".
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