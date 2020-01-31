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Личные данные под угрозой? Эксперт раскрыл опасность WhatsApp

прочитано 335 раз

Основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров рассказал об опасности использования мессенджера WhatsApp. По его словам, при смене телефона пользователи оставляют в облачном хранилище резервные копии данных, которые не шифруются, передает Life.

Дуров добавил, что угрозу для информации, содержащейся в переписке, представляют бэкдоры. Это дефекты алгоритма, которые специально встраивают разработчики, чтобы у спецслужб был доступ к личным данным, сообщает телеканал "360".

Автор: 31 января 2020, 09:35

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