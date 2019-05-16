Дуров что есть мочи врезал Цукербергу
Своим мнением предприниматель поделился в блоге на платформе для ведения онлайн-дневников Telegraph. На резкие высказывания его толкнуло то, что на днях неизвестные установили шпионское программное обеспечение на смартфоны, использовав функцию голосовых звонков в WhatsApp.
Комментируя сообщения о проблемах с WhatsApp, Павел Дуров заявил, что не удивлен. По его мнению, пользователи мессенджера в целом не защищены от слежки и действий хакеров, передает РИА ФАН. Таким образом, российский программист словесно врезал зарубежному конкуренту.
Павел Дуров подчеркнул: как только в WhatsApp устраняют уязвимость, сразу появляется новая. Он считает, что мессенджер мог оставлять уязвимости по указанию ФБР. "Неудивительно, что диктаторы любят WhatsApp. Недостаток безопасности позволяет им шпионить за своими гражданами", – цитирует бизнесмена "Москва 24".
Создатель Telegram отметил, что такие государства, как Иран и Россия, не противодействуют этому приложению. И добавил, что у его программы крупных проблем не бывает. В заключение Павел Дуров призвал пользователей Сети уговорить знакомых перейти на более безопасные мессенджеры.
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