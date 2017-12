Популярный сервис Павла Дурова заблокировали

Создатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров пожаловался на частичную блокировку сервиса Telegraph. По его словам, проблемы с доступом к порталу появились из-за жалоб из России.

Temporary issues with the telegra.ph domain name due to some bogus reports to @dotph from Russia. Working with @dotph on this.