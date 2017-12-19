Популярный сервис Павла Дурова заблокировали

Создатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров пожаловался на частичную блокировку сервиса Telegraph. По его словам, проблемы с доступом к порталу появились из-за жалоб из России.
Temporary issues with the telegra.ph domain name due to some bogus reports to @dotph from Russia. Working with @dotph on this.— Pavel Durov (@durov) 19 декабря 2017 г.
Дуров пытается найти выход из ситуации и ведет переговоры с регистратором доменной зоны. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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