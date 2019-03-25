Инопланетный портал: в Ставрополье на видео попало НЛО

В Сети появилась любопытная запись, на которой запечатлен странный летающий объект. Утверждается, что ролик сняли жители села Труновское.

На кадрах видно, как в ночном небе светящийся бирюзовым светом странный объект сначала зависает над домами, а затем создает портал, в котором исчезает. При этом появление феномена сопровождается низким рокотом, отдаленно похожим на звук двигателей самолета, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Пользователи соцсетей активно начали обсуждать увиденное. Их насторожил тот факт, что НЛО снял только один из свидетелей, тогда как такой яркий объект должна была увидеть вся округа. Некоторые предположили, что увиденное – компьютерная графика.