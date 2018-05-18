Внезапный сбой в Facebook и Instagram шокировал пользователей

Пользователи пожаловались на внезапный сбой в работе Facebook и Instagram. Люди, у которых основная часть коммуникации была связана с этими сервисами, были шокированы. Отметим, после непродолжительного времени, когда зайти на оба ресурса было невозможно, доступ к ним восстановился. О том, что стало причиной неполадок, не сообщается.