"Осталось недолго": когда погаснет Солнце
Уфолог Дмитрий Шихов считает, что исчезновение пятен предшествует дальнейшему погасанию нашего светила. Он дает весьма неутешительный прогноз. По словам эксперта, светить звезде осталось недолго – всего около 100 лет.
"У нашей планеты есть внутренний источник тепла, за счет него Земля сможет существовать лишь короткое время. В течении 12 часов наша планета полностью остынет и станет непригодной для жизни", – приводит слова Дмитрия Шихова "Вечерняя Москва".
Однако официальная наука с такими кардинальными данными не согласна и дает совсем другие цифры. Ученые, в отличие от независимых экспертов, уверены, что повода для беспокойства нет.
"Человечеству не стоит опасаться грозящей катастрофы в виде потухшего Солнца, поскольку оно может существовать от десяти до 15 миллиардов лет. Из них прошло только около пяти миллиардов", – заявил астрофизик просветительского центра "Космос" Михаил Дегтярев.
Ранее астрономы пришли к выводу: когда Солнце погаснет, звездная система превратится в огромный светящийся пузырь из газа и пыли. В таком состоянии она просуществует еще несколько тысяч лет, после чего окончательно исчезнет.
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