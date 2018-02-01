Названы лучшие гаджеты 2017 года

1 февраля 2018 года подведены итоги восьмой ежегодной премии "Лучший гаджет 2017 по версии Рунета", организованной экспертным проектом Hi-Tech Mail.Ru. На этот раз почти 130 тысяч пользователей отдали свыше двух миллионов голосов за лучшую технику года.



Пользователи рунета выбирали лучшую технику в категориях: "Смартфоны", "Компьютеры", "Камеры", "Телевизоры", "Гаджеты". Голосование проходило с 25 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

"В 2017 году лидеры рынка усилили позиции. По несколько побед в основных номинациях у Samsung и Sony, производящих самый широкий ассортимент техники; Apple лидирует в "Планшетах", Acer – в "Компьютерах", а Huawei и Xiaomi получили по две победы в "Смартфонах". Также пользователи отметили возвращение Nokia 3310, выбрали забавный концепт-гаджет – технологичную вилку Otohiko, проголосовали за самый инновационный электрокар года – Tesla Model 3 и отдали свои симпатии во многих других номинациях", – комментирует руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов.

В категории "Cмартфоны" лучшим стал Samsung Galaxy S8+ (флагман года), другие победители – Honor 9 (оптимальный баланс), Sony Xperia XZ1 Compact (компактный флагман), Xiaomi Redmi 4X (доступный смартфон), а награду за инновацию получил ZTE AXON M со складным экраном. В категории "Лучший долгоработающий смартфон" конкурентов опередил Xiaomi Mi Max 2 с аккумулятором 5300 мАч, а лучшим музыкальным смартфоном стала модель Meizu Pro 7 Plus.

Главный приз в категории "Компьютеры" (а также приз за лучший игровой ноутбук) получил Acer Predator 21 X, лучшим трансформером признан Lenovo Yoga 720, лучшим планшетом – Apple iPad Pro 10.5, самым красивым ноутбуком – ASUS ROG Zephyrus GX501, а в категории моноблоков безоговорочную победу одержал Apple iMac Pro.

В категории "Камеры" победителями стали Canon EOS 6D Mark II (лучшая зеркальная камера), Sony А7RM III (лучшая беззеркальная камера) и Panasonic Lumix DC-GH5 (инновация года). Лучшей камерой для 360-градусной съемки признан модуль Moto 360 Camera, лучший дизайн у миниатюрной Sony DSC-RX0.

QLED-телевизор Samsung QLED 65Q9F признан лучшим с минимальным отрывом от LG SIGNATURE OLED65W7V, а первый OLED-телевизор Sony стал самым инновационным и самым красивым в голосовании. В категории "Оптимальный баланс" первое место с большим отрывом у OLED-модели LG среднего класса.

Среди прочих гаджетов пользователи отметили Microsoft Xbox One X как лучшую игровую приставку, DJI Phantom 4 Pro Obsidian назвали лучшим дроном, наушники и плееры Sony опередили конкурентов в музыкальных номинациях.

С полным списком итогов и подробной статистикой по результатам голосования за лучший гаджет года можно ознакомиться на странице премии.