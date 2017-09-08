Первый в истории инопланетянин высадился в России

Территорией, на которой был заснят первый в земной истории инопланетный корабль, является Якутия. Снимки древнего НЛО и описание полёта неизвестного воздушного корабля датированы 1932 годом прошлого века.

Уфолог Михаил Шкотерн утверждает, что НЛО облюбовали Россию. Как утверждает исследователь, самый первый раз в истории планеты инопланетяне высадились на территории нашей страны, в Якутии. Другие материки заинтересовали внеземной разум значительно позже.

Якутская геопатогенная зона "Долина смерти" – тому доказательство. Первые упоминания о ней найдены у натуралиста и исследователя Ричарда Маака. Учёный изучал рельеф местности рек Вилюй, Олекма и Чона на протяжении нескольких лет и оставил однозначные письменные заключения об этих землях.

"На берегу речки "Алгый Тимирбить", что означает "большой котёл утонул", действительно находится гигантский котёл из меди. Величина его неизвестна, так как над землей виден только край, но в нём растет несколько деревьев", – писал исследователь. Кстати, среди местного населения действительно бытует мнение о том, что в верховьях нескольких местных рек действительно есть громадные бронзовые котлы-олгуи. Раз в сто лет крышки котлов отодвигаются, и из них вырывается огонь и светящиеся раскалённые шары, уверены местные жители.

В 2007 году чешскому путешественнику Ивану Мацкерле удалось обнаружить вилюйские котлы на третий день экспедиции в Долину смерти. Отследив местонахождение железных контуров нескольких из них с воздуха, исследователь занёс данные в навигатор, и уже после этого удалось подойти к реликвиям пешком. Возможно, под поверхностью якутской Долины смерти расположены инопланетные корабли и установки с ядерным топливом. Это с научной точки зрения могло бы объяснить резкое ухудшение самочувствия тех, кто в них побывал и переночевал.