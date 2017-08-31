На Луне найдена пирамида пришельцев (видео)

Финский уфолог обнаружил на Луне загадочный объект, напоминающий пирамиду. По мнению ученого, эта конструкция. несомненно, построена пришельцами.

Марк Савалха из Финляндии, анализируя переданные лунной орбитальной станцией LROC снимки, заявил, что на Луне явно просматривается пирамидальная конструкция. Объект он разглядел вблизи кратера Евдокс. Ученый считает, что пирамиду возвели представители внеземных цивилизаций, передает "360".

В доказательство, Савалха разместил в Сети ролик, на котором отчетлива видна конструкция. По словам уфолога, его мнение разделяют и его коллеги.