NASA обнаружило на Марсе человеческое лицо

Орбитальная станция Mars Odyssey передала на Землю странный снимок. На изображении поверхности Красной планеты явно просматривается человеческое лицо.

Фото сделано с помощью инструмента THEMIS (Thermal Emission Imaging System) орбитальной станции Mars Odyssey. Геологический рельеф явно напоминает смотрящее в объектив человеческое лицо. Снимок доступен в фотожурнале NASA, сообщает Lenta.ru.

"Ты видишь то же, что и я? Это лицо смотрит на меня?" – подписали изображение шутники из национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Официального комментария NASA пока не последовало.

Недавно марсоход Curiosity, также принадлежащий американскому аэрокосмическому агентству NASA, сделал снимки, на которых уфологи разглядели подозрительные окаменелости. Специалисты не исключают: это кости инопланетянина.



Dni.Ru уже сообщали о видеоролике с Марса, на котором запечатлено нечто, похожее на скелет неизвестного существа. Уфологи сделали такой вывод после того, как сравнили кадр с фотографиями костей древнего человека, найденных археологами. Оказалось, что у снимков много совпадений.

По словам специалистов, при просмотре нечетких фото с Марса зачастую возникает зрительная иллюзия, называемая парейдолией. Мозг реагирует на непонятные узоры и текстуры, пытаясь распознать знакомые объекты. Иногда "видит" лица или животных.

